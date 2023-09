SANT'ELPIDIO A MARE - Si schianta appena prima del ponte di via Cavour, l’auto esce demolita, il conducente per fortuna se la cava con modesti traumi e tanta paura. Rovinoso incidente sabato sera nel pieno centro abitato, con il conducente di un’utilitaria, che viaggiava verso la zona industriale Brancadoro, che ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, andando ad impattare frontalmente con un palo della segnaletica, finendo la sua corsa contro il guard rail. Provvidenziale l’airbag, che si è attivato nell’abitacolo evitando con ogni probabilità al guidatore traumi più seri. Nell’impatto non sono stati coinvolti altri mezzi.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Auto contro scooter a Cesano: due feriti trasportati a Torrette in codice rosso



Sul posto i militi della Croce Azzurra, intervenuti con ambulanza ed automedica per prendersi cura del ferito, le cui condizioni per fortuna non allarmano. È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo per gli accertamenti del caso, mentre ai rilievi del sinistro hanno provveduto i carabinieri del nucleo radiomobile di Fermo. Qualche rallentamento della circolazione durante le operazioni di soccorso, ma nessuna particolare criticità.

L’incidente ha però riacceso i riflettori su un tratto stradale percorso quotidianamente da migliaia di veicoli, lungo il quale i residenti chiedono spesso interventi per limitare i pericoli di automobilisti e pedoni. Il viale, dove spesso si raggiungono velocità insidiose, è tagliato da una serie di incroci dove si rischiano quotidianamente scontri, nei paraggi ci sono aree verdi e giochi frequentati dai bambini.

In settimana si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione, per i lavori propedeutici al nuovo ponte di via Cavour, che verrà installato dopo essere assemblato fuori sede e che ridurrà significativamente il rischio idrogeologico del fiume Ete Morto.