Violento scontro tra due camion nella curva della paura

PORTO SANT'ELPIDIO Terribile scontro tra mezzi pesanti alla curva della paura, tra via Faleriense e strada Acqualato. La strada rientra nel Comune di Sant’Elpidio a Mare ma è prossima al centro di Porto Sant’Elpidio, vicino al casello autostradale. Sono bastati cinque minuti di pioggia battente e grandine a corredo per creare la condizione ideale al limite del dramma. In quei minuti si son trovati a transitare su quella strada pericolosa di suo, per la curva che tende a portare fuori strada, un camion e un rimorchio in direzione opposta.Quest’ultimo mezzo, al volante un piacentino di 63 anni, con l’asfalto bagnato diventato pista di ghiaccio ha perso il controllo del mezzo che ha zigzagato paurosamente finché è piombato addosso al camion. «Quando ho visto il rimorchio sbandare e venirmi addosso ho pensato solo “mamma mia” dice il camionista 52 di Bassano del Grappa con la voce che trema.Stava andando a fare una consegna mentre l’altro aveva consegnato. Non ci sono stati feriti, la stazza dei mezzi ha fatto da barriera ma il camion è finito fuori strada e il lato sinistro all'angolo è ridotto a ferraglia. Sul posto è intervenuta nell’immediato la polizia municipale di Porto Sant’Elpidio, a seguire i rinforzi da Sant’Elpidio a Mare. Quattro pattuglie per il controllo della viabilità e i rilievi.