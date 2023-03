PORTO SANT’ELPIDIO - Da due settimane soprattutto le auto utilitarie in sosta sulla Faleriense, vengono prese di mira. I proprietari non lasciano più niente parcheggiato sotto casa, proprio per paura dei ladri, ma anche nelle vetture prese di mira nei raid i pochi spiccioli lasciati nell’abitacolo non sono stati presi. A questo punto è difficile capire chi sia ad agire in questi giorni. Tra la piazza della Faleriense, il lungomare e le vie più all’interno è massima allerta perché a quanto risulta tra le vie Ravenna, Faleria, Milano, Ferrara, Catania, Parma, Novara, Torino fino a via Marina e piazza Giovanni XXIII sono poche le vetture che sono rimaste fuori dai radar della piccola delinquenza.

Le manomissioni



Il meno che è successo ai residenti, vittime di questi raid, è stato trovarsi l’abitacolo sottosopra: libretto di circolazione, polizza assicurativa e altri certificati sparsi ovunque. Ma in alcuni casi sono stati infranti i finestrini, forzate le serrature e portiere ammaccate. Strano che le telecamere non abbiano inquadrato gli autori. Diverse persone si sono accorte di un ragazzo, non si è capito se del luogo o straniero, che avrebbe operato almeno in sei casi. Se così fosse, le telecamere alla rotatoria di via Milano o alla piazzetta del Ferro di Cavallo dovrebbero averlo inquadrato. «È una situazione preoccupante, sotto al nostro palazzo ignoti hanno rovistato nelle auto in sosta, c’è qualcuno che si aggira da giorni nella zona ma non si riesce a capire chi sia, la polizia municipale è stata avvisata!» dice un residente di via Reggio Emilia.



Le testimonianze



«Da diversi giorni sta succedendo che rompono tutti i finestrini delle auto per rubare qualsiasi cosa. Dalle immagini delle telecamere non riusciamo a identificarli. Ci dicono che dobbiamo denunciare» riferisce una donna dal parco giochi per bambini in via Venezia. Rotti i vetri di macchine in sosta sulla pinetina, una Twingo di 15 anni, una Mini Cooper nuovissima, non si bada all’età dei veicoli; danneggiata una Yaris nuova ibrida, ultima generazione. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri e alla polizia. «Un vetro rotto di una macchina vecchia è una bella scocciatura da mettere a posto. È poi perché rompere i vetri che oramai non c’è più un centesimo in giro, figurarsi se la gente lascia i soldi nelle auto» dichiara una barista di zona. Quando si tratta di furto aggravato da violenze sulle cose? Per essere ancora più chiari: in quali casi rompere un vetro è reato? Potrebbe sembrare semplice rispondere alla domanda ma non lo è affatto. E’ furto se è stato portato via qualcosa dall’abitacolo, altrimenti il reato è di danneggiamento. Quindi se fosse stato spaccato il vetro per rubare da un ladro che non ha trovato niente sarebbe sempre danneggiamento? Le indagini da parte delle forze dell’ordine comunque prosegue. La speranza dei residenti è che i vandali abbiano i giorni, se non le ore, contati.