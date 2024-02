Addio a Fiorella Perticarini, strappata alla vita da un male incurabile: la commerciante di Sant'Elpidio a Mare aveva 59 anni

SANT’ELPIDIO A MARE - Lutto a Casette d’Ete, ma anche a Macerata e Civitanova dove era molto conosciuta, per la prematura scomparsa della commerciante, ricordata per il suo sorriso e il suo carattere, Fiorella Perticarini, morta ieri mattina all’ospedale di Torrette ad Ancona dove era purtroppo ricoverata da tempo per combattere contro una malattia. La vittima aveva solo 59 anni. Ovviamente la donna era molto nota nella popolosa frazione elpidiense, dove si terrà l’ultimo saluto, ma, appunto, anche nel Maceratese dove ha svolto sempre la sua attività di commerciante.

Il lavoro

In particolare nel capoluogo di provincia aveva gestito per lungo tempo il negozio Perticarini e Meletani che si trovava in centro, mentre successivamente si era spostata sulla costa, a Civitanova, aprendo un suo negozio di abbigliamento nella centralissima piazza XX Settembre, attività chiusa di recente dopo il Covid.

La donna lascia il fratello Floriano e la cognata Monica oltre a tanti amici e affezionati familiari. La salma è stata portata ieri pomeriggio all’obitorio dell’ospedale di Montegranaro mentre il funerale si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 15.30 nella parrocchia del Santissimo Redentore a Casette d’Ete. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono arrivati nella giornata di ieri alla famiglia.