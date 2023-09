Porto Sant'Elpidio, prova a riconquistare la ex con una serata allo chalet, ma lei rifiuta e lui la picchia: scatta l'ammonimento

PORTO SANT'ELPIDIO - Tenta di riconciliarsi con la ex con una serata in un chalet a Porto Sant'Elpidio, ma di fronte al rifiuto della donna scatta la violenza, con l'uomo che la colpisce con calci e pugni: emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti dell'uomo. È il 29° provvidemento di questo tipo, per violenza domestica e stalking, dall'inizio dell'anno in provincia di Fermo.

Il questore di Fermo ha notificato un provvedimento di ammonimento per violenza di genere nei confronti di un uomo, residente in provincia di Ascoli Piceno, per aver picchiato una donna con la quale aveva avuto una duratura relazione sentimentale, poi interrotta anche a causa del carattere violento dell’uomo.I poliziotti della squadra volante sono intervenuti nel fine settimana nel cortile di un abitazione privata di Porto Sant’Elpidio a

seguito di una segnalazione di lite violenta.

L'uomo, poco prima, si era reso poco prima responsabile di un’aggressione violenta, con calci e pugni, ai danni della ex compagna con la quale aveva trascorso la sera in uno chalet del litorale portelpidiense. L’ira dell’uomo si sarebbe scatenata a seguito del rifiuto della vittima di riallacciare la relazione sentimentale. Le violenze, come ricostruito dali operatori della volante non sarebbero state isolate, ma diversi sarebebro stati gli episodi avvenuti nel corso della loro relazione durata diversi anni, elemento inequivocabile di un indole particolarmente incline alla violenza da parte dell’uomo.