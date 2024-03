PORTO SANT'ELPIDIO Dieci anni di soccorso nelle emergenze, l’Albania festeggia con Porto Sant’Elpidio una storia avviata nel 2014 che ha portato alla crescita di due Paesi, sulla spinta di due città importanti, Porto Sant’Elpidio appunto, e la capitale albanese. Per entrambe l’obiettivo è stato sviluppare il volontariato, l’associazionismo, il terzo settore, per essere d’aiuto nei casi emergenziali.

L’occasione

Ieri è stata l'occasione per ritrovarsi e festeggiare, complice una splendida giornata di primavera baciata dal sole. E' stata l’occasione per celebrare l’unione tra due popoli, due culture. A Tirana il sindaco Massimiliano Ciarpella ed il vicesindaco Andrea Balestrieri hanno partecipato alle celebrazioni per i dieci anni dalla costituzione di una struttura per la gestione delle emergenze in Albania. Era presente anche il consigliere Nazareno Franchellucci, non poteva mancare dato che il percorso è partito con lui da sindaco.

La struttura per le emergenze è stato un processo che Porto Sant’Elpidio ha accompagnato e sostenuto sin dall’inizio, con in prima linea i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile e il Radio Club Costa Adriatica, uomini e donne che hanno concorso alla formazione dei volontari albanesi per una collaborazione che si è consolidata negli anni. I portoelpidiensi sono intervenuti in alcuni importanti momenti per prestare servizio in Albania, nel 2014 per la storica visita di Papa Francesco, come nel 2019 in occasione del drammatico terremoto che ha colpito il territorio albanese.

Per l’occasione la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio ha donato al Dipartimento di emergenza civile albanese un nuovo mezzo, un ulteriore gesto di amicizia a suggellare un solido rapporto di reciproca solidarietà. Il cerimoniale in piazza Skanderbeg ha visto un’esercitazione di volontari, sono seguiti i saluti istituzionali delle autorità. Il viceministro degli interni della Repubblica di Albania Romina Kuko ha consegnato al sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella un omaggio per ringraziare la comunità elpidiense ed il sindaco ha evidenziato «è un onore ed un privilegio poter rappresentare oggi la nostra comunità in una delle piazze più grandi d’Europa. Sono arrivate, per l’occasione, tante straordinarie realtà del volontariato - ha continuato Ciarpella -. Ci sono il nostro gruppo comunale di Protezione civile, il Radio Club Costa Adriatica, la Croce verde ma anche la Protezione civile di Fermo, la Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano, l’Unità cinofila ricerca soccorso del Fermano. Tutti attori di un rapporto di cooperazione e di amicizia che si rinnova da diversi anni nel segno della solidarietà. È bello vedere come le nostre eccellenze del volontariato abbiano saputo conquistare fiducia anche all’estero per la loro sensibilità e preparazione».