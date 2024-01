Alimentari e bar, ladri in azione nel Fermano: «Freno dal controllo di vicinato»

PORTO SANT'ELPIDIO Continuano ad imperversare i ladri di alimenti a Porto Sant’Elpidio, potrebbe trattarsi della stessa persona in azione o più soggetti, ma considerando che la maggior parte dei furti si sono verificati nella zona del centro, dovrebbe trattarsi della stessa persona o della stessa banda in azione. Il trend desta sempre più allarme in città soprattutto per le attività tipo bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, tabaccherie.

I prodotti

Vanno letteralmente a ruba i vini, gli alcolici, gli alimenti e adesso si aggiungono i Gratta&Vinci. Per la verità un bocconcino che è stato sempre appetibile per quelli che tentano la fortuna così. Rubano e grattano, sperando nel biglietto vincente. Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2.30, ci sono stati due colpi uno di seguito all’altro, uno in un negozio di alimentari della Faleriense e uno in un bar tabacchi di piazza Dante. In entrambe le occasioni sono state sfondate le porte a vetro con una grossa pietra e sono stati rubati alimenti, gli spiccioli dalla cassa, le sigarette e i grattini. Solo nell’ultima settimana, con questi due ultimi colpi, siamo arrivati al record di un furto al giorno di media.

Le zone

Sono colpite in particolare le attività del centro, il lungomare Trieste, ma anche il Borgo Marinaro, la Statale e l’area più interna da Villa Murri a piazza Dante. La settimana scorsa a Villa Murri la polizia municipale aveva recuperato parte della refurtiva e degli arnesi da scasso e si sperava di avere indizi importanti per risalire agli autori dei raid, ma a quanto parte i ladri sono ancora in giro liberi, non c’è una pista precisa da seguire. Potrebbe trattarsi di un ladro seriale.

La tendenza

Il trend in aumento dei piccoli furti nelle attività commerciali, di pari passo con lo spaccio di droga, crea allarme, ma rassicurazioni arrivano dall’assessore alla Sicurezza Enzo Farina che fa sapere come si stia accelerando per il controllo di vicinato in centro. «Il nostro sarà un impegno sempre maggiore sul fronte della sicurezza, questo posso garantirlo – dice Farina –: un impegno totale attraverso i controlli sempre più a tappeto. Allo scopo stiamo avviando il controllo di vicinato. Un lavoro di concerto con le attività commerciali, sono parecchie quelle che si sono interessate al controllo di vicinato».

La dinamica

In questi frangenti vale il passaparola tra le attività, che segnalano tramite gruppi WhatsApp facce e movimenti sospetti a un referente che si fa portavoce con le forze dell’ordine. «Noi ce la mettiamo tutta – continua Farina – c’è un contatto continuo con la Prefettura, con la Questura, i carabinieri. I servizi interforze si svolgono con sempre più di frequente e la nostra polizia municipale vi partecipa insieme alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza. Ci impegniamo al massimo per contrastare tutti i problemi, in primis lo spaccio e i furti» chiosa l’assessore.