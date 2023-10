Non fornisce i documenti per farsi identificare ad un controllo: scatta la denuncia

MONTE SAN PIETRANGELI - Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Monte San Pietrangeli anno svolto attività preventiva su strada, denunciando in stato di libertà un uomo di nazionalità rumena, classe 1991. Il giovane è stato deferito per il reato di "rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale" e "guida con patente non revisionata".

Poco prima il medesimo era stato sottoposto a controllo mentre si trovava alla guida della sua autovettura.

Durante il controllo, l’individuo si era rifiutato di fornire le necessarie informazioni riguardanti la sua identità personale, rendendo quindi necessario un approfondimento sul posto.

Grazie all'attento lavoro svolto dai Carabinieri di Monte San Pietrangeli, l'uomo è stato identificato e sanzionato in conformità alla normativa vigente nonché per guida con patente non revisionata. Tale comportamento irresponsabile rappresenta una violazione delle norme di legge che regolano la circolazione stradale e l'obbligo di fornire le proprie generalità alle forze dell'ordine durante un controllo. La Stazione Carabinieri di Monte San Pietrangeli ha prontamente informato le autorità competenti, sia giudiziaria che amministrativa circa l'accaduto e il provvedimento preso nei confronti dell'uomo.