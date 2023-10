MONTEGRANARO - I carabinieri di Montegranaro hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di un giovane per il reato di ricettazione. Si tratta di un algerino di 38 anni, residente a Sant’Elpidio a Mare, deferito all’autorità giudiziaria. Gli inquirenti hanno intercettato una Fiat Panda, segnalata come oggetto di un furto messo a segno poco prima in un’area di parcheggio vicino all’ospedale di Fermo, di proprietà di una residente.

APPROFONDIMENTI IL DEFERIMENTO Ruba portafogli e medicinali a una dipendente del ristorante della stazione di Ancona: avviso orale per una 30enne russa (recidiva) L'INDAGINE Mondavio, ruba una borsa da un'auto in sosta e fa shopping con il bancomat: presa PRIMO PIANO Gatta ruba una busta di pollo al supermercato per sfamare i cuccioli: il video emozionante

Gli uomini dell’Arma hanno agito subito e inseguito il veicolo ricercato, poi abbandonato dal conducente a Lido Tre Archi. L’algerino ha quindi tentato la fuga a piedi, ma è stato rapidamente rintracciato e fermato. In seguito, è stato denunciato per il reato di ricettazione, poiché si trovava in possesso dell’auto. La vettura è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria. In aggiunta alla denuncia per ricettazione, l’algerino è stato sanzionato anche per guida senza patente. L’autorità giudiziaria è stata informata della vicenda dalla stazione dei carabinieri di Montegranaro.

«Cittadini, collaborate»

Anche in questa occasione i carabinieri rilanciano l’invito ai cittadini a collaborare, fornendo informazioni utili che possano contribuire alla prevenzione e al contrasto dei reati. Molto importante, in casi come questi, la segnalazione tempestiva. Vista la dinamica del furto si pensa che possa essere stato il gesto di un ladro occasionale, magari a caccia di un’auto per tornare a casa o recarsi, appunto, a Lido Tre Archi. Discorso diverso per altri furti analoghi che sono stati segnalati in questi giorni sia a Fermo che sulla costa. In questi casi a muoversi sono bande specializzate che si muovono su commissione e che portano subito le auto in centri specializzati che le smontano per rivendere i pezzi. Proprio nell’edizione di ieri abbiamo segnalato il furto di una Volkswagen Golf ai danni dell’ex assessore comunale di Porto Sant’Elpidio Sergio Ciarrocca. Poche ore dopo l’auto è stata segnalata al casello di Foggia. I ladri partono quindi da fuori regione con una lista già pronta di vetture da asportare, agiscono in pochi secondi e non temono i sistemi d’allarme o antifurto che si trovano sulle auto più nuove ma che, purtroppo, vengono neutralizzati con estrema facilità.