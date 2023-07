Pattuglia della polizia lo ferma, irregolare e senza fissa dimora morde ad un braccio un agente

CIVITANOVA - Fermato da una pattuglia della polizia per un controllo aggredisce i due agenti, morde a un avambraccio un poliziotto e gli incrina una costola. È finito in manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un tunisino di 39 anni irregolare e senza fissa dimora.

L’extracomunitario, più volte sottoposto a rilievi e risultato avere vari alias, lunedì pomeriggio era stato fermato dagli agenti del commissariato per un controllo nei pressi del Club Vela.

Proprio lì infatti, nei giorni scorsi, erano avvenuti dei furti di biciclette e monopattini a danno dei soci del circolo e quando in zona è stata notata la presenza di alcuni stranieri è scattata la segnalazione alla polizia.

Nel giro di pochissimo una pattuglia ha raggiunto il luogo indicato, gli agenti hanno avvicinato il tunisino chiedendo le sue generalità e un documento di riconoscimento, ma l’extracomunitario, per tutta risposta, ha reagito dando in escandescenze.