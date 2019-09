Cade dal secondo piano. Muore una donna di 61 anni, lo choc di famiglia e amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Tragedia sulla statale, in zona centro-sud per la morte di una donna di 61 anni caduta dal balcone al secondo piano di una palazzina affacciata sulla strada principale della città. La vittima è E.C., la donna si sarebbe lanciata di proposito ed è morta sul colpo. Indaga la questura. Da anni aveva alcuni problemi tali da richiedere l’assistenza di una persona di sostegno. Sul posto la volante della questura con l’ispettore capo David Cinti e la polizia municipale. Icaro è stato allertato ma non è neanche decollato, automedica e ambulanza non sono servite, la donna è morta sul colpo.La scientifica ha eseguito tutte le analisi di rito. Afflizione ma anche tragica rassegnazione si leggeva sui volti dei famigliari, dell’ex compagno, di vicini e conoscenti. Compresa l’anziana madre. Sul posto anche l’avvocato di famiglia e l’assessore alla sicurezza Vitaliano Romitelli addolorato e preoccupato per situazioni che, nonostante l’impegno di parenti e servizi sociali, portano a drammatici epiloghi. Nel volo di sei metri il corpo della donna ha danneggiato il tettino di una Ford Ecosport parcheggiata a bordo strada.