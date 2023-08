Hashish, marjuana, coltello e un foglietto con la “contabilità”: denunciato un pusher 28enne a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Gli hanno trovato hashish, marijuana, un coletllo, ma soprattuto foglietti con la "contabilità" dello spaccio, torna nei guai un pusher 28enne pregiudicato, denunciato daii militari della Stazione Carabinieri di Porto Sant’Elpidio.

Già ad un primo controllo dell'auto i carabinieri hanno trovato ben 3 confezioni di marijuana, per un totale di 70 grammi, e un involucro con 21 grammi di hashish.

Ma non è tutto. Un affilato coltello da cucina, con una lunghezza di 22 centimetri, è stato scoperto in possesso al giovane. Con una successiva perquisizione approfondita nella sua dimora, gli investigatori, grazie anche alla preziosa collaborazione dell'unità cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, sono riusciti a scovare ulteriori dosi di droga, una busta contenente 15 grammi di marijuana e due involucri con 10 grammi di hashish. Ma la prova del suo coinvolgimento in attività illecite è stata trovata su un foglio manoscritto, con appunti criptici riguardanti somme di denaro e tipologie di stupefacente – un tassello che suggerisce chiaramente legami con il traffico di droga su scala più ampia. Tutte le prove, dalla droga ai pericolosi strumenti, sono state sottoposte a sequestro penale, mentre il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti con intento di spaccio e possesso ingiustificato di armi da taglio.