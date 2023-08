FERMO - Torna l’allarme lupi. Pare si tratti di cuccioli, provenienti da una delle tane in zona, presenza che invita a fare sempre più attenzione dato che con lupi femmina in zona l’aumento degli esemplari diventerà ogni anno sempre più preoccupante. L’altra mattina, intorno alle 11, in via Valloscura di Capodarco di Fermo, sono stati avvistati - e ripresi in un video con un cellulare - 5 esemplari di lupi da un gruppo di lavoratori intenti a sistemare l’impianto del metano in zona: hanno dichiarato di essersi impauriti, dopo aver visto gli esemplari aggirarsi nelle campagne.



Gli esperti annunciano che il fenomeno rappresenterà un problema crescente nei prossimi anni e - ancora una volta - raccomandano alla comunità di fare attenzione e di evitare di aggirarsi nella zona dove sono stati avvistati con i cani, perché ora la madre dei lupi, avendo la prole al seguito, potrebbe facilmente diventare ancora più aggressiva, sia per la ricerca del cibo per i suoi piccoli che per l’istinto di difesa. Quindi c’è il rischio che se incontrasse un cane potrebbe azzannarlo. Nelle scorse settimane, nelle campagne di Porto Sant’Elpidio e a Sant’Elpidio a mare, spariti anche diversi cani dalle abitazioni.

Gli altri avvistamenti



Tra giugno e luglio, altri esemplari di lupi erano stati avvistati nella campagna di Salvano. La specie è protetta, quindi non si può intervenire in alcun modo. Giorni fa una ragazza con lo scooter sulla Strada Fermana si è scontrata con un capriolo che molto probabilmente era inseguito da un lupo.