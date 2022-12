Matrimoni 2022, quello marchigiano di Daniele Bartocci eletto il più glamour dell'anno

ANCONA - Matrimoni 2022: quello del marchigiano Bartocci eletto il più glamour dell’anno Difficile da pensare, ma vero, la benedizione estiva del Senatore Matteo Renzi – che in estate fece un simpatico video di auguri in Toscana ai marchigiani Daniele Bartocci e Martina – sembra aver portato bene ai due novelli sposi. Rotocalco Rosa, uno dei più riconosciuti media del gossip italiano, in queste ore ha eletto il matrimonio del marchigiano Daniele Bartocci, giornalista e giudice del programma tv King of Pizza (in onda sul circuito Sky), il più glamour del 2022. Un’inaspettata soddisfazione per il giovane Daniele e sua moglie Martina, anche lei marchigiana, che hanno celebrato il giorno più bello della loro vita lo scorso luglio presso Villa Ester, a Capodarco (Fermo).

Cerimonia a Loreto, foto al Conero

Cerimonia religiosa in chiesa a Loreto, con servizio foto sulla Riviera del Conero, a cui è seguito il pranzo di gala accompagnato da intrattenimento e dj set a cura di Radio Studio Più. Nell’occasione, alla presenza di illustri personalità, la Dance Station d’Italia, per la prima volta nella sua storia (fu fondata nel lontano 1976) ha trasmesso in diretta nazionale tv e radio spezzoni di una cerimonia nuziale. «Un riconoscimento inaspettato, quello di più glamour del 2022 – ha sintetizzato Daniele Bartocci – Tengo a dire che abbiamo cercato di organizzare con maniacale cura di ogni dettaglio, andando anche valorizzare il nostro territorio marchigiano che ha grandi ricchezze culturali, attraverso un format matrimoniale che ha coinvolto stimate personalità del panorama marchigiano e non solo. Tra essi il docente Univpm e membro direttivo Parco del Conero Valerio Temperini, l’avvocato di origini jesine Bruno Bartocci che ha seguito per intero la recente trattativa Milan-RedBird, nonché il Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli Dovilio Nardi, detentore di 8 Guinness World Record, e l’imprenditore dell’hotellerie, ex Cavaliere Uomini e Donne e primo uomo italiano di Belen Rodriguez, Simone Bolognesi».

"E dissero di Sì" stasera su Tvrs

Daniele Bartocci, volto food tv del talent King of Pizza dedicato alla pizza gourmet e valorizzazione del Made in Italy, durante l’annata ha ottenuto significativi traguardi anche sul fronte professionale. Tra questi il premio Food&Travel Awards (dove furono premiati anche gli altri marchigiani Moreno Cedroni e Velenosi Vini) riservato alle eccellenze italiane del Food, il premio Renato Cesarini e l’ingresso nella Top10 del premio BarAwards, in programma il prossimo 12 dicembre al Palazzo del Ghiaccio di Milano, riservato ai miglioriprofessionisti italiani del food&beverage. Stasera, venerdì 2 dicembre, si parlerà del matrimonio di Bartocci anche sul programma "E Dissero Sì" di Tvrs (ore 21,30, canale 13).