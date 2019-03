Sorprende il ladro â€‹in casa carico di orologi e gioielli: inseguito e preso nei campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Ruba orologi e gioielli ma gli va male. Si ritrova faccia a faccia con il proprietario dell’appartamento depredato. Noto pregiudicato finisce ai domiciliari dopo un inseguimento da film per le campagne di Porto Sant’Elpidio. All’interno del borsone sottratto al delinquente, oltre alla refurtiva, è stato trovato del materiale da scasso: un trapano e uno scalpello utilizzati per sfondare la porta d’ingresso e far irruzione in casa. Il bottino di qualche migliaio di euro in valore è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Il delinquente era riuscito a liberarsi dalla presa e aveva cominciato a correre in mezzo al verde. I poliziotti lo hanno avvistato e si sono lanciati al suo inseguimento, sono riusciti a bloccare il fuggiasco dopo qualche centinaio di metri.