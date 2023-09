PORTO SANT’ELPIDIO - Aveva l’obbligo di dimora a Sant’Elpidio a Mare ma era a Porto Sant’Elpidio e girava su uno scooter rubato, dai controlli è emerso molto di più che il furto, ne è scaturita una sfilza di reati. Durante i controlli di routine i carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno fermato un tunisino trentaquattrenne, viaggiava tranquillo in sella a un Gilera Runner 125 che aveva rubato il 14 agosto a Civitanova.

I reati



Il tunisino è stato denunciato per svariati reati: furto e ricettazione, inosservanza di provvedimenti dell’autorità, possesso ingiustificato di arma da taglio e detenzione di stupefacenti per uso personale. Durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato addosso un coltello a serramanico di 15 centimetri e un involucro di hashish da 2 grammi. L’individuo aveva l’obbligo di dimora nel Comune di Sant’Elpidio a Mare, così aveva stabilito il giudice per le indagini preliminari di Macerata, accusato di svariati reati. I militari della locale stazione sono risaliti ai suoi trascorsi ma non è stato facile perché, quando è stato fermato, non ha voluto fornire le generalità e non è stato affatto collaborativo con l’Arma. Così i militari hanno eseguito controlli più approfonditi e la violazione della prescrizione, cioè l’obbligo di dimora, ha aggravato ulteriormente la posizione del 34enne.

L’episodio sottolinea l’importanza dell’attività costante e decisa dei carabinieri nel preservare la sicurezza e nel contrastare le attività illegali. Si aggiungono altri mezzi rubati e recuperati nel Fermano: un’auto e un furgone. Alla segnalazione di un furgone sulla strada, la pattuglia del Radiomobile è intervenuta sulla provinciale 87 di Capodarco e ha recuperato un Iveco Daily che era stato rubato il 22 giugno a Rimini. L’analisi delle informazioni e la cooperazione tra le diverse stazioni hanno permesso di individuare il proprietario e così il mezzo è stato restituito. Sono in corso le indagini per risalire a chi ha utilizzato il furgone e per verificare anche cosa ci ha fatto con quel mezzo rubato.



Il capoluogo



Altro recupero è avvenuto a Fermo, dove i militari della Radiomobile, a seguito della segnalazione e attiva collaborazione del proprietario, hanno rinvenuto un’utilitaria che era stata rubata a metà agosto. L’auto, probabilmente utilizzata per commettere reati, è stata trovata dal proprietario nei pressi del cimitero di Fermo. Anche in questo caso sono in corso approfondimenti investigativi. Questi episodi mettono in evidenza l’efficacia dell’attività di controllo svolta dai carabinieri, che sottolineano l’importanza delle segnalazioni e la collaborazione dei cittadini.