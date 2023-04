PORTO SANT’ELPIDIO - Novanta atleti di triathlon da tutta Italia a Porto Sant’Elidio nella sei giorni di sport dove si nuota, si corre e si va in bicicletta. E’ una Pasqua a tutto sport nel secondo Comune della provincia che si caratterizza come meta ideale per tanti giovani, specialisti in una disciplina che attrae sempre più persone.

APPROFONDIMENTI LA SOCIETA' Sgds Multiservizi, a Porto San Giorgio scintille sui conti della partecipata. Mognaschi: «Queste le nostre scelte»

Il binomio sport-turismo è assicurato. Si consolida il connubio tra l’amministrazione, la Federazione italiana Triathlon e la piscina comunale con la cooperativa che gestisce la struttura di via Ravenna e l’attiguo campo di atletica da Ok Sport.



La strategia



«Stiamo investendo molto sull’attività giovanile – dice Riccardo Giubilei, presidente Fitri –: abbiamo portato a Porto Sant’Elpidio più di 90 ragazzi da tutta Italia, con 30 tecnici della nazionale che, per sei giorni, seguono gli atleti, si tratta dei migliori di tutte le categorie d’Italia. Torniamo sempre con piacere in questo Comune, sempre pronto ad ospitarci. Ringrazio il sindaco Nazareno Franchellucci e tutta l’amministrazione comunale. Il triathlon tornerà anche in gara, a settembre, con la finale di Coppa Italia e migliaia di giovani che si contenderanno il titolo. Territori come questo, che capiscono le implicazioni del turismo sportivo e sanno valorizzare le località, vanno apprezzati. Noi facciamo uno sport a zero impatto ambientale e lo facciamo in un contesto accogliente, ringrazio i cittadini che, in questi giorni, avranno visto tanti ragazzi correre e andare in bicicletta». Il supercampione Alberto Casadei, direttore tecnico della nazionale giovanile della Federazione italiana Triathlon, segue ragazzi e ragazze di 17, 18 e 19 anni.



L’impegno



«A Porto Sant’Elpidio s- piega - riusciamo ad avere un’ottima offerta per allenarci, possiamo pedalare nell’entroterra, che è bellissimo, in un contesto di sicurezza, con la ciclabile. I gestori degli impianti ci supportano e l’amministrazione comunale ci viene incontro. Tant’è che a settembre torneremo con una delle gare più importanti del panorama nazionale giovanile». Ai triatleti «cerco di trasmettere tutto quello che ho imparato nelle mie esperienze internazionali – continua Casadei – c’è un crescente interesse per questo sport, che è complesso ma proprio per questo più affascinante, multidisciplinare. Con il Triathlon i giovani imparano a puntare l’obiettivo, a fare sacrifici per raggiungere il risultato. Lo scopo è realizzarsi, importante non è vincere ma arrivare al traguardo con soddisfazione». Fondamentale il contributo della Cooperativa Acquarium con i soci storici Gianni Ripa, Paola Mattiozzi, Renato Basili e tutto lo staff con Martina Filipponi, Denni Cifola, Valentina Castellucci.



La mobilitazione



«Siamo onorati di ospitare il macro raduno – dice Ripa –: da quando abbiamo riaperto la risposta dei clienti è stata eccezionale, abbiamo ricominciato alla grande». Ciliegina sulla torta «quest’anno facciamo 40 anni e faremo una megafesta – dice Mattiozzi –: non è da tutti arrivare a 40 ma, con la nostra caparbietà, ce l’abbiamo fatta e le prospettive sono ottime».