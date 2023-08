PORTO SANT’ELPIDIO - Confermate 60mila presenze nella penultima settimana di agosto a Porto Sant’Elpidio anche se c’è chi ipotizza, per la tre giorni, fino a 100mila persone. Insomma, la Notte più Rosa della riviera marchigiana è andata a bomba, il refrain del giorno dopo è lo stesso in spiaggia e nei locali, «non si era mai vista tanta gente prima». «Ci sarà qualcosa da correggere, sicuramente lo faremo» dice il vicesindaco Andrea Balestrieri che ammette il tappo del traffico poco prima di mezzanotte. Per la prima volta la Regione ha partecipato in maniera significativa attraverso l’Agenzia del Turismo diretta da Marco Bruschini, che ci ha creduto dall’inizio. Per dire che il gioco di squadra premia.

La fase

Vero che sono cambiate le politiche ed oggi è più facile. Siamo passati dalle misure lacrime e sangue del governo Monti ai fondi del Pnrr e, soprattutto, si è capito che la regina dell’economia non è più la manifattura ma è il turismo, da solo vale il 6% del Pil ma mettendoci dentro le attività di beni e servizi come ristorazione e trasporti arriva al 13%. L’industria manifatturiera è al 16% ma sulle calzature, quello che conta qui, è punto interrogativo.

L’abbraccio

Dunque ben vengano gli eventi bene organizzati, che puntano sulla partnership pubblico-privata, sul gioco di squadra tra Comune con la Pro Loco, i commercianti, le associazioni di quartiere e di categoria, Regione e direzione artistica, in questo caso di Nevio Russo di Eventi Live, per lo spettacolo che ha registrato il marchio della Notte più Rosa e l’ha voluta a Porto Sant’Elpidio. Hanno funzionato i bus navetta, quasi sempre pieni, i parcheggi in alcuni casi non sono bastati. Forse a sfruttare il grande parcheggio di via Fratte, del centro commerciale, collegandoci la navetta sarebbe stato utile, ma ci sono ampi margini di miglioramento per il futuro. E’ stato un bene puntare sui giovani, fenomeni del momento come Elettra Lamborghini e Luigi Strangis, quindi lo show di successo di Stefano Ligi e ancora tutte le tribute band: alcune hanno un rapporto ben consolidato con Porto Sant’Elpidio e “acchiappano” perché mettono sul palco l’emozione dei grandi autori.

I premi

Sono state premiate le vetrine più belle dei negozi ma il commercio va premiato tutto, si è sentita la spinta sotto tutto quel rosa acceso tra fiocchi e controfiocchi, ombrellini e palloncini a tema. C’era tanta voglia di dire “io ci sono”, la volontà di fare di più e fare meglio. Probabile che nelle prossime ore verranno fuori anche le magagne, non può filare tutto liscio. Ma a sentire il primo giocatore in campo, la palla è andata in rete. «E’ stato un successo al di sopra delle più rosee aspettative – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella –: noi ci credevamo, sapevamo che ci sarebbe stato il riscontro della città, ma vedere tutte quelle presenze, i quartieri colorati a festa, è stato bellissimo. Tanti turisti, moltissime presenze dai paesi limitrofi e da regioni anche lontane. Fondamentale è stata la collaborazione delle associazioni di quartiere e di categoria, dei commercianti, è stato magnifico vedere tutta quella gente divertirsi a Porto Sant’Elpidio. L’impegno è stato tanto, ci siamo sobbarcati un’iniziativa che sembrava più grande di noi ma con la collaborazione di tutti abbiamo fatto vivere alla città tre notti strepitose».