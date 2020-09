Nonno pusher in manette: 70enne sorpreso con le dosi di cocaina e ben 25mila euro

PORTO SANT'ELPIDIO - Nonno pusher in manette: è stato arrestato un settantenne a Porto Sant’Elpidio, teneva in casa 25mila euro e cocaina pronta da spacciare,

i carabinieri della compagnia di Montegiorgio hanno portato a conclusione una brillante operazione a Porto Sant’Elpidio. Nel perquisire un 70enne già noto alle forze dell’ordine gli hanno trovato in casa 20 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Ma il grosso doveva ancora venire, nascosti in un doppio fondo ricavato nella valigia sono stati trovati 25mila euro in contanti suddivisi in mazzette plastificate sottovuoto. E' stata arrestato con l'accusa di spaccio, ora è ai domiciliari.

