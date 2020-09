Potrebbe essere di una turista ceca il cadavere in spiaggia. Scomparso anche l'uomo che era con lei

SAN BENEDETTO - Potrebbe essere di una turista ceca il cadavere ritrovato a pochi metri dalla riva della Sentina, riserva naturale a San Benedetto. Sembrano vicine a una svolta le indagini della questura di Ascoli che da domenica scorsa stanno cercando di dare un'identità al cadavere.

LEGGI ANCHE:

E' morto Edoardo Longarini: dal piano di ricostruzione alla serie A, l'imprenditore più discusso degli ultimi 50 anni

Tremendo schianto sulla Provinciale: morto un motociclista 50enne

Nel tardo pomeriggio di ieri si è mossa l'ambasciata della Repubblica Ceca, allertata probabilmente dai familiari dalla coppia che da sabato non avevano avuto più notizie, gli agenti hanno sipezionato un appartamento in via delle Lampare a Martinsicuro, dove la ragazza stava soggiornando insieme a un uomo, sempre della Repubblica Ceca. Hanno trovato gli effetti personali e documenti ma dei due occupanti nessuna traccia. Sono stati prelevati nell'appartamento alcuni campioni di dna per poter effettuare un test. Ore di angoscia anche per l'uomo che sembrerebbe essere sparito nel nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA