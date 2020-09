E' morto Edoardo Longarini: dal piano di ricostruzione alla serie A, l'imprenditore più discusso degli ultimi 50 anni

ROMA - Addio a Edoardo Longarini, ex concessionario unico del piano di ricostruzione di Ancona e in passato patron della squadra di calcio biancorossa, condotta in serie A negli anni '90. Il titolare dell'Adriatica Costruzioni, nato a Tolentino, è morto la scorsa notte a Roma, nella sua abitazione di via Barnaba Oriani ai Parioli, assistito dai familiari. Avrebbe compiuto 89 anni sabato prossimo. Edoardo Longarini era stato già male a gennaio, per una polmonite, ma si era ripreso, anche se le sue condizioni di salute non erano buone. Si era sentito male domenica in casa, poi la scorsa notte è morto. Ultimo aggiornamento: 13:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA