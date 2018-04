I poliziotti lo pedinano e lo bloccano col carico di eroina da 25mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI – Sospettavano che gestisse un fiorente commercio di stupefacenti a cavallo tra maceratese e fermano e fermandolo ne hanno avuto la conferma: arrestato con 250 grammi di eroina purissima che potevano fruttare fino a 25mila euro.I poliziotti della squadra mobile di Macerata hanno seguito l’auto del pakistano 31enne da Recanati fino a Porto Potenza Picena, quando si è fermato in un distributore, dove lo attendeva un giovane a bordo di un’altra auto. Presumendo che stesse per concretizzarsi uno scambio di droga, i poliziotti sono intervenuti ed hanno recuperato un grosso involucro che l’uomo ha provato a gettare via: conteneva 250 grammi di eroina purissima. Ora è rinchiuso nel carcere di Montacuto.