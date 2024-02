PORTO SANT'ELPIDIO - Operazione sicurezza, scuole e Villa Baruchello a Marina Picena, a breve la Consulta dei quartieri. Previsto un incontro pubblico aperto alla cittadinanza in primavera. Di tutte queste cose e molto altro ancora si è parlato nell’incontro che si è svolto nella sede dell’associazione di quartiere con il direttivo e l’intera amministrazione comunale, sindaco, vicesindaco, presidente del Consiglio e diversi consiglieri. E’ stata l’occasione per fare il punto sulle richieste e le proposte presentate alla nuova Giunta da quando si è insediata.

Gli argomenti portati all’ordine del giorno dal presidente dell’associazione, Alessandro Migliore, sono stati molti. Si è parlato di sicurezza da monitorare in un momento davvero molto delicato per il quartiere. Si è parlato di progettazione dello sviluppo dell’area nei vari punti di interesse quali Villa Baruchello, pineta, scuola e asilo, palazzetto dello sport, campo sportivo Belletti, aree verdi, sottopassi ferroviari e strade che colleghino meglio questi punti di interesse, soprattutto delle scuole e dell’asilo con il lungomare e con il campo sportivo.

Le case

Si è parlato di intensificare il controllo delle strutture abitative e no, di efficientamento della viabilità nella necessità di risolvere annosi problemi quali l’illuminazione della Statale e del lungomare, dissuasori di velocità in zone nevralgiche, sensi unici da impostare in aree ad alta densità abitativa per migliorare la transitabilità e aumentare i parcheggi. La riunione era stata richiesta dall’associazione di quartiere per mettere in evidenza due punti. Anzitutto «è necessario effettuare un sopralluogo alla scuola De Amicis, dove ci sono diverse segnalazioni di riparazioni urgenti da fare, in attesa che i lavori di sistemazione previsti abbiano inizio non appena si è risolta l’emergenza Collodi» spiega Migliore, in quanto al secondo punto «è necessario capire lo stato dell’arte dei lavori di Villa Baruchello – continua il presidente – quando sarà usufruibile, quale sarà l’impostazione delle manutenzioni e soprattutto la destinazione dei locali, oltre allo scopo dell’utilizzo, per evitare di vanificare i lavori effettuati». Sindaco, vicesindaco e assessori presenti hanno preso nota delle questioni, rispondendo che quanto si può fare in tempo breve sarà fatto, monitoreranno e condivideranno i passi fatti rispetto a tematiche più a medio-lungo termine. A tale scopo sarà costituita una Consulta dei quartieri entro aprile, dove sarà possibile aggiornarsi e segnalare le questioni alla politica e agli uffici comunali. In riferimento alla richiesta dell’associazione di un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, l’amministrazione ha avviato un dialogo con i direttivi delle associazioni e, conclusa la concertazione, stilerà un calendario degli incontri pubblici dove si affronteranno le questioni poste sul tavolo.