PORTO SANT’ELPIDIO - È stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la via l’automobilista che nella notte tra venerdì e sabato è uscito di strada sulla Statale Adriatica, provocando danneggiamenti all’altezza dell’incrocio con via Elpidiense, in pieno centro. Erano le 4.40 del mattino ed un veicolo, mentre percorreva la Statale 16 in direzione nord, è uscito di corsia, ha centrato dei paletti che delimitano il marciapiede e la segnaletica stradale, per poi riprendere la marcia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Porto Sant’Elpidio.



La verifica



Controllate le immagini raccolte dalle telecamere presenti all’incrocio, sono risaliti rapidamente al veicolo ed al proprietario dell’auto. «Mi complimento con la nostra polizia locale per l’intervento tempestivo ed efficace – commenta l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina –. L’episodio dell’altra notte è un’ulteriore conferma dell’utilità delle telecamere, che oltre ad avere un effetto deterrente contro i crimini, sono spesso determinanti per fare chiarezza sugli incidenti stradali e individuare i responsabili di reati. Proprio per questa ragione siamo intenzionati ad attuare un programma di implementazione della videosorveglianza nel territorio comunale».