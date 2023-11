Porto Sant'Elpidio, la Guardia Costiera simula un incidente per esercitazione: prova superata

PORTO SANT'ELPIDIO Nelle acque antistanti Porto Sant'Elpidio si è tenuta l'esercitazione «Pollex 2023» della Guardia Costiera, stamattina, in difesa del litorale marchigiano.

L'addestramento

Si è trattata di una complessa attività addestrativa - organizzata e coordinata dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto - nata per testare la prontezza operativa di uomini e mezzi, oltre che la capacità di coordinamento con un solo obiettivo: difendere l'ecosistema marino da ogni pericolo.

Nello scenario simulato, alle 08:30, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto ha ricevuto la segnalazione di uno sversamento di idrocarburi originato da una collisione tra una unità mercantile di grandi dimensioni e la piattaforma off-shore «Sarago Mare A» e un marittimo gravemente infortunatosi a bordo. A prestare soccorso al marittimo la Guardia Costiera di Civitanova Marche, che ha coordinato le operazioni search and rescue (SAR). In parallelo, la Guardia Costiera picena ha dato inizio alle operazioni di contrasto, contenimento ed abbattimento dell'inquinamento in mare, secondo le procedure previste dal Piano Operativo di pronto intervento locale. In mare sono intervenute la Motovedetta CP727 di Porto San Giorgio e la Motovedetta CP731, il battello pneumatico A15 di San Benedetto del Tronto.