Ancona, principio d'incendio a bordo di un peschereccio. Paura per i cinque membri dell'equipaggio

ANCONA Durante la mattinata odierna (6 novembre), la Capitaneria di Porto di Ancona è stata impegnata in una attività di soccorso a favore di un motopeschereccio a circa 4 miglia nautiche dal Trave.

LEGGI ANCHE: Uno cade dalle scale e batte la testa, l'altro è privo di sensi e ubriaco nel cantiere: doppio intervento di Polizia e 118

L'allarme

L’attivazione della macchina dei soccorsi c'è stata in seguito a una chiamata via radio dello stesso peschereccio che riferiva di un principio d'incendio a bordo. Insieme alla Guardia Costiera anche due unità navali dei Vigili del Fuoco con a bordo proprio nucleo sommozzatori. Riportata la situazione alla normalità, senza pericoli per i cinque membri dell'equipaggio, la nave è stata riaccompagnata in porto.