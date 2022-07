PORTO SANT’ELPIDIO Pure mettendoci tutto l’impegno, Nannì stavolta non strappa la risata. La sua morte coglie di sorpresa, 86 anni e non sentirli, un sorriso contagioso, un barzellettiere che se lo sognano alla Rai. Il meglio della risata ce l’avevamo a Porto Sant’Elpidio con Giovanni Carlomè fino a ieri, quando si è spento, intorno a mezzogiorno, all’ospedale Murri di Fermo. Era stato ricoverato d’urgenza nella notte tra lunedì e martedì, con una febbre improvvisa.

Gli show



Barzellettiere e uomo di spettacolo, ha portato allegria nella miriade di matrimoni cui ha presenziato. Dove andava, Nannì portava il sole, l’allegria. Viveva in via Colombo con i fratelli. Con lui se ne va l’ultimo immortale, quella categoria di uomini fatti di una pasta particolare. Uno di quelli che, solo averceli vicino, fanno sentire bene. Di questi tempi ce ne vorrebbero tanti di stampini di Nannì ma lui è unico e tale resterà, come fisse per sempre nella memoria resteranno le sue barzellette. Era come le raccontava che faceva la differenza, e se ne sono potuti accorgere quelli che hanno avuto il piacere di ascoltarle e riderci su, e rifletterci anche. «Stanne certo, ogni volta che ti ricorderemo lo faremo con il sorriso in bocca», dice il sindaco Nazareno Franchellucci. L’ultimo saluto oggi alle 17.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù.