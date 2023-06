Dramma a Porto Sant'Elpidio, giovane di 31 anni trovato morto in casa

PORTO SANT’ELPIDIO – Giovane di 31 anni trovato morto in casa questa mattina a Porto Sant’Elpidio. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 8 al 118 e sul posto sono andati sanitari e militi sia della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio che della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare.

Trovato morto in casa a 31 anni, dramma a Porto Sant'Elpidio

Le indagini sono invece affidate alla polizia che si recata nell’abitazione con una Volante. La tragedia è avvenuta in un’abitazione del lungomare centro. In corso gli accertamenti su quanto avvenuto, in breve la notizia ha fatto il giro della città.