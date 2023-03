Porto Sant'Elpidio, furto con spaccata al bar, sfogo della titolare: «Telecamere anche sul lungomare»

PORTO SANT'ELPIDIO - Ladri in azione nel lungomare di Porto Sant'Elpidio. A cominicralo, tramite i canali social, Rosa Di Lella del "Delirium Cafè". L'allarme ha avvertito i gestori dell'incursione, ma non è bastato ad evitare i danni al locale. Ma il ladro, proprio grazie ai filmati, sarebbe stato bloccato poco dopo dai carabinieri.

"Ore 1.34 - scrive Di Lella - circa ci chiama la Vigilanza . E continuate pure a non mettere le telecamere sul lungomare ma a concentrarle solo ed esclusivamente in Centro.

Sono anni che noi commercianti e residenti le chiediamo al comune ma no… nulla.

Ecco come passano la notte 2 commercianti della zona.Uno che va a letto la notte per lavoro e l’altra che si sveglia alle 4.30 sempre per lavoro.

Per fortuna la chiamata notturna dei carabinieri che, Grazie alle ns telecamere interne, lo hanno beccato in giro subito dopo .

Adesso rimettiamo tutto a posto e diamo inizio alla nostra giornata lavorativa".