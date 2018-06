Furto al Delirium Cafè ladri in fuga con uno scooter rubato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Ladri al bar Delirium Cafè nella notte tra sabato e domenica, potrebbe trattarsi dei soliti che oramai hanno preso di mira l’esercizio e non solo quello. Serrate indagini dei carabinieri alla ricerca di due fuggiaschi a bordo di uno scooter rubato. Il motociclo utilizzato per la fuga è stato recuperato mentre dei banditi ancora non c’è traccia ma dalle segnalazioni arrivate ai militari dell’Arma il quadro sarebbe abbastanza chiaro. Si tratterebbe di due sbandati ben noti alle forze dell’ordine.Due balordi entrati in azione poco dopo le quattro di notte, quando hanno fatto irruzione nel locale è scattato l’allarme. Nell’irrompere dentro l’esercizio hanno mandato in frantumi il vetro del frigo contenente i gelati. Hanno cercato di essere veloci per non farsi prendere e si sono diretti subito alla cassa, rubando qualche decina di euro. Dalle impronte repertate dai carabinieri pare che i due siano saliti sul cofano di una macchina parcheggiata sul lungomare di fronte la pineta nord in via Trieste, di fronte il locale, da quell’altezza hanno forzato la finestra con arnesi da scasso abbandonati poi nel locale.Sembra sia sparito anche lo sportello del frigo. Diversi altri sono stati i furti andati a segno e tanti altri sono stati sventati sempre nello stesso esercizio grazie al sistema d’allarme e alla sicurezza privata. Ma a quanto pare i delinquenti, anche di piccolo calibro come questi due che hanno agito per poche decine di euro, sono sempre meno intimoriti da vigilanza e sistemi di allarme, a quanto pare niente li preoccupa e si fanno sempre più temerari.