Scoperto il covo della banda dei furti in una casa in centro occupata da abusivi

PORTO SANT’ELPIDIO - Una città sotto assedio appare Porto Sant’Elpidio in questi giorni. Un bollettino di guerra tra furti e vandalismi ma qualcosa di buono a cercare bene c’è ed è il ritrovamento di scarpe e borse di valore che erano state rubate nel negozio Kharisma in pieno centro. Una donna non riusciva a entrare a casa sua, ha avvisato i carabinieri e ha fatto la scoperta: la casa era stata occupata abusivamente e all’interno tra l’immondizia lasciata dagli abusivi era pieno di merce rubata.Il locale è nella centralissima via Battisti a due passi dagli uffici della polizia municipale. Il locale è disabitato e ogni tanto la padrona di casa fa una capatina per controllare. E’ stato così che si è trovata la porta sbarrata, ha telefonato al 112 e sono arrivati di volata i carabinieri. All’interno c’era un tesoro nascosto che nessuno si sarebbe potuto immaginare. C’erano tutte le scarpe e le borse sottratte al negozio di via Battisti del valore di circa seimila euro. Scarpe che i ladri non erano ancora riusciti a smaltire evidentemente. Ma c’era dell’altro in quella casa. Addirittura uno scooter smontato. I militari dell’Arma hanno messo tutta la merce sul tavolo e hanno cominciato a fare l’inventario.