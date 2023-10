PORTO SANT’ELPIDIO - Ciak si gira, 40 anni di attività si festeggiano partendo tutti per la crociera nel Mediterraneo. Ciak Brasserie porta in vacanza tutto lo staff con le rispettive famiglie. Una settimana di mare, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, con partenza da Ancona, una puntatina a Venezia, tappe in Montenegro e Grecia. L’amministrazione comunale ha ricevuto ieri mattina, in sala giunta, i titolari e lo staff del ristorante pizzeria Ciak Brasserie per i 40 anni di attività.



La storia



Un impegno costante dal 1983 ad oggi quello del locale guidato da Antonella Cimadamore e Giacomo Gaetti, attività che ha ricevuto un omaggio floreale ed una targa a ricordo di questa ricorrenza, consegnati dal sindaco Massimiliano Ciarpella, dal vicesindaco Andrea Balestrieri e dall’assessore al Commercio Maria Laura Bracalente. «Non si arriva casualmente a tagliare un traguardo del genere – dice il sindaco –: quarant’anni di attività in un settore come quello della ristorazione e in un tempo di cambiamenti continui e rapidi. Tutte cose che richiedono, prima di tutto, qualità del prodotto ma anche capacità di aggiornarsi, di comunicare, di accogliere e fidelizzare i clienti. Caratteristiche che hanno fatto di Ciak un punto di riferimento non solo per Porto Sant’Elpidio ma per un bacino d’utenza molto più ampio». Anniversario speciale, regalo speciale: si salpa domani e ci saranno sette giorni per godersi la vacanza. Una settimana di riposo per un’attività arrivata oggi al meglio della forma all’età della piena maturità, una evergreen che è un punto di riferimento nella ristorazione non solo elpidiense. Dietro a qualcosa che funziona c’è l’impegno, la ricerca, il lavoro e sempre tanta passione, tutti elementi che contribuiscono alla crescita dell’impresa, che fanno stare al passo con i tempi, sempre sul “pezzo”. I riconoscimenti, i premi e le menzioni speciali nel più importanti circuiti di enogastronomia sono tutte cose che non arrivano mai per caso. Fare la crociera insieme fa capire l’amicizia, l’unione che c’è tra titolari e dipendenti, sono una grande famiglia e questo è l’elemento vincente, che rende unico il locale, per questo «abbiamo deciso di partire tutti insieme» dice Antonella Cimadamore. Un po’ di meritato riposo e poi si ricomincia. Ciak Brasserie riapre sabato 28 ottobre. Domenica 29 ottobre nel locale di via Canada saranno consegnate le magliette per il 40esimo anniversario.



I passaggi



In tutti questi anni di strada ne è stata fatta tanta, il piatto forte è la pizza in tutte le sue specialità. C’è da sempre una grande attenzione alla ricerca, alla novità, questa è stata una costante. Per rispondere alle esigenze di una società sempre più esigenze, alle pizze classiche, tradizionali, si sono aggiunte le pizze moderne, contro le intolleranze, le allergie, senza glutine, quelle per rimanere sempre in forma, le pizze proteiche, senza zuccheri e carboidrati, le pizze integrali. Si moltiplicano gli impasti, da quello canonico a quello per una pizza più leggera e digeribile, il mondo di Ciak Brasserie è in continua evoluzione.