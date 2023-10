PORTO SANT’ELPIDIO - Effervescenza nel commercio a Porto Sant’Elpidio tra chi festeggia i quarant’anni di attività mandando i dipendenti in crociera e chi inaugura nuovi locali in centro, in via Battisti e piazza Garibaldi, dove l’inaugurazione della pizzeria al pianterreno del polo culturale Gigli è prevista ai primi dicembre e, nella vicina via dello shopping, l’11 ottobre taglia il nastro il Botanico Bistrò.

La curiosità



La notizia più curiosa a partire da Ciak Brasserie in via Canada: «Tra il 20 e il 27 ottobre siamo chiusi perché, come regalo allo staff e a me stessa, per il quarantennale partiamo tutti in crociera, siamo 16 e porto in crociera tutto il mio staff con le famiglie», spiega orgogliosa Antonella Cimadamore. La meta è la Grecia. Il 18 sarà consegnata in Comune all’attività la targa di riconoscimento per le quattro decadi e domenica 29 nel ristorante pizzeria di via Canada saranno consegnate ai clienti le maglie ricordo del quarantennale. Sarà la posizione, tra la pineta e il mare e di fronte al villaggio turistico, sarà la bravura degli chef e degli operatori di sala, in questi casi tutto contribuisce a tenere alta la bandiera di un’attività che in parte ha fatto la storia di Porto Sant’Elpidio. Questo mentre nuovi locali aprono. L’11 ottobre in via Battisti è la volta di Botanico Bistrò, taglio del nastro alle 18. Saranno piatti di pesce, selezionati e molto curati, altissima qualità e attenzione agli aperitivi, apertura fino a notte inoltrata. Sono due soci: Giovanni Shabani e Alfonso Mucciaciaro.

L'investimento

«Ci abbiamo - dice Shabani - investito tanto, ci puntiamo molto su quella via e su questa attività». Per Giovanni, dopo il ristorante La Terrazzina sul lungomare Sud a Porto Sant’Elpidio, questo è il terzo ristorante aperto, il giovane di nazionalità macedone, residente a Potenza Picena, dice che sarebbe pure disposto ad aprire una catena di ristoranti, se fosse più facile trovare forza lavoro qualificata.



Ai primi dicembre, poi, taglio del nastro anche alla pizzeria del Gigli, con gli chef stellati di Retroscena Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti e la socia finanziatrice Federica Fancello: «Stiamo scegliendo i colori, la posizione dei tavoli, il palinsesto per gli eventi, siamo in fase creativa» dice Ferracuti. Tanta energia, idee nuove e gioventù nell’imprenditorialità e nella ristorazione a Porto Sant’Elpidio, anche se restano i problemi sullo sfondo. Su tutti, le difficoltà a trovare personale specializzato, per questo alle nuove aperture si legano figure altamente specializzate, chef-imprenditori in prima linea anche perché è difficile trovare personale alle dipendenze.