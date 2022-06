Dal calcetto al padel fino alla pista di ciclismo: il Comune ora sogna un maxi impianto sportivo da 900mila euro

PORTO SANT’ELPIDIO - Impianto polivalente da 900mila euro in via Pesaro. Si attinge al Fondo Sport e periferie. La giunta ha deliberato per realizzare la struttura alla Faleriense. Approvato il progetto definitivo, ora si tratta di fare l’ultimo passo: presentare la domanda di finanziamento. Il Comune ci mette del suo: 198mila euro. Si tratta di realizzare un campo da calcetto da 77mila euro, un campo padel da 92mila euro, un impianto di bocce da 18mila euro, un impianto basket e pallavolo da 80mila euro, una pista di allenamento per ciclismo da 63mila euro, una pista di pattinaggio da 209mila euro, a seguire altre spese per l’idraulica, l’illuminazione, il fotovoltaico.

Lo sport è stato fortemente penalizzato dal Covid, il settore soffre, ingenti sono le perdite dovute all’ampio lasso di tempo in cui non si sono potute realizzare manifestazioni e competizioni. Lo stop imposto all’attività ha avuto un forte impatto economico sul settore del turismo sportivo estivo e invernale nonché sulle molteplici attività indirettamente coinvolte.

Per questo il Fondo Sport e periferie è stato ideato e il Comune ci punta con un impianto che dovrà essere idoneo all’attività agonistica nazionale e internazionale. Il cofinanziamento, cioè la parte che ci mette l’Ente, deve essere almeno del 15% per ottenere il fondo, il Comune cofinanzia con 198mila euro, più del 15% richiesto dunque. Il contributo massimo finanziabile è di 800mila euro per Comuni come Porto Sant’Elpidio, cioè con una popolazione compresa tra i 20 e i 30mila abitanti. Il fatto che il Comune abbia deciso di investirci 195mila euro anziché 135mila, 60mila euro più del necessario, permetterà di raggiungere un punteggio più alto. Il quartiere Faleriense assumerà il tratto distintivo di polo sportivo. Nelle vicinanze di via Pesaro, tra via Milano e via Ravenna, ci sono già grandi occasioni per fare sport a tutti i livelli, si pratica nuoto nella piscina comunale e tennis, calcetto, padel da Ok Sport.

Nei prossimi giorni proprio da Ok Sport si svolgerà il Torneo internazionale di padel con un centinaio di atleti da tutto il mondo per una grande sfida dal 20 al 26 giugno. Nel mese di luglio, invece, dal 27 al 30 con l’anteprima del 26, all’Orfeo Serafini ci sarà il Mondiale di Beach Soccer organizzato da Solidarity Solidarity International Association con il fondamentale e preziosissimo contributo di Maurizio Iorio presidente e allenatore dell’Italia Beach Soccer. A proposito di Orfeo Serafini, il sindaco Nazareno Franchellucci ha anticipato che diventerà un’arena per grandi spettacoli all’aperto, non solo sportivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA