ASCOLI - L’Arengo definisce alcuni punti fermi, fino al 2024, sulla gestione di sei impianti sportivi cittadini di riferimento per alcuni settori tra cui il calcio, il basket, l’atletica leggera, il calcio a 5 e altro ancora. Una ripartenza dal punto di vista gestionale, concordata dal sindaco Marco Fioravanti con l’assessore allo sport Nico Stallone, con affidamenti fino alla fine della legislatura per permettere di riorganizzare al meglio tutte le attività sportive che fanno riferimento, nello specifico a sei strutture: il palazzetto di Monticelli, il palazzetto di Monterocco, il campo di atletica leggere (campo scuola), il palabasket e i campi di calcio di Monticelli (appena reinaugurato) e di Monterocco.

Per garantire certezze e stabilità gestionale di alcune tra le principali strutture sportive nel capoluogo piceno, l’Arengo ha avviato la procedura selettiva congiunta per arrivare alla affidamento di sei impianti ad altrettante società chiamate a fare un passo avanti, sulla base di specifici avvisi, entro lo scorso 22 settembre. Per poi aprire le procedure di aggiudicazione ed arrivare alle assegnazioni. L’obiettivo degli avvisi era quello di garantire la gestione di tali impianti fino al 31 agosto 2024. Tra le strutture da affidare in gestione fino a tale data, c’erano anche i due palazzetti dello sport, ovvero quelli di Monticelli e Monterocco. Nel primo caso, a rispondere al bando – con tre proposte pervenute – e aggiudicandosi la gestione dell’impianto sportivo è stata l‘associazione sportiva dilettantistica Le Querce che opera nel quartiere. Per l’altro palazzetto, ovvero quello di Monterocco intitolato a Enzo Galosi, invece, la concessione è andata alla società sportiva dilettantistica Sport Life.



Nella stessa ondata di affidamenti gestionali per gli impianti sportivi cittadini, sono stati inclusi anche gli avvisi per concedere i campi di calcio rispettivamente a Monticelli e Monterocco. Le stesse zone, di fatto, che ospitano anche i palazzetti dello sport in città. Anche in questo caso le domande dovevano pervenire entro la data del 22 settembre scorso. In questa direzione, a completamento delle procedure di gara, il nuovo impianto calcistico appena inaugurato dall’amministrazione comunale a Monticelli sarà gestito, sempre fino ad agosto 2024, dalla società sportiva dilettantistica Monticelli calcio. Ovvero la società calcistica del quartiere. Scenario analogo a Monterocco, dove a vedersi aggiudicare la gestione del campo di calcio è stata la società sportiva dilettantistica Polisportiva Borgo Solestà.



Altre importanti aggiudicazioni gestionali sul fronte delle strutture sportive hanno riguardato, sempre nello stesso pacchetto di avvisi pubblici dell’Arengo, anche altri due impianti di rilievo per la città, ovvero il campo scuola per l’attività di atletica leggera intitolato a Mauro Bracciolani (noto come campo scuola), nella zona tra via De Dominicis e via Spalvieri, e la vicina palestra polivalente che si affaccia sempre su via Spalvieri, conosciuta come Palabasket.

Nel primo caso, ad aggiudicarsi la gestione così come avviene ormai da decenni è sempre la storica associazione sportiva dilettantistica Asa Ascoli che nel corso della propria attività ha regalato al territorio importanti campioni nelle varie discipline dell’atletica leggera. Per quanto riguarda, invece, l’altro avviso relativo alla palestra polivalente, la gestione è stata affidata alla associazione sportiva dilettantistica Ascoli Basket, punto di riferimento in città proprio per la pallacanestro.