OSIMO Quanti interventi agli impianti sportivi di Osimo. Dall’amministrazione comunale oltre un milione di euro tra ristrutturazioni varie e nuove strutture, come il campo da calciotto a Passatempo. Il sindaco Pugnaloni è esposto in prima persona, visto che si è voluto tenere in questo suo secondo mandato la delega allo Sport. Ma per lui sarà una corsa contro il tempo. Ad un anno e mezzo da fine legislatura il cronoprogramma degli interventi sulle infrastrutture sportive è denso e complesso. Non sarà facile portarlo tutto a compimento, sia per la carenza di personale tecnico in Comune sia per i costi in aumento delle materie prime che rallentano gli approvvigionamenti e i relativi cantieri.

Via ai cantieri

Due intanto sono partiti dopo mesi di annunci. Lo ha riferito lo stesso Pugnaloni ieri con tanto di foto dei lavori iniziati questa settimana. Si tratta della palestra Europa di Passatempo, utilizzata sia dalle scuole che dalle associazioni sportive. «E’ una delle strutture sportive più datate e che da tempo –spiega il sindaco- necessitava di manutenzione straordinaria». Il cantiere sarà svolto in tre fasi e dovrebbe terminare a fine primavera, senza dover sfrattare le associazioni sportive. Il Comune ha stanziato 170.000 euro per impermeabilizzare il tetto, ristrutturare il locale che ospita al primo piano il centro sociale e le assemblee di quartiere e poi rinnovare i bagni e gli spogliatoi della palestra al piano terra. «Non è però l’unico investimento comunale per migliorare gli impianti sportivi di Osimo» continua Pugnaloni. Riferendosi in particolare al campo sportivo Santilli, dove «abbiamo posizionato delle panchine per il pubblico in attesa che si sblocchi la complessa procedura urbanistica dal genio civile per rimettere una tribunetta e, soprattutto, è stato installato un impianto fotovoltaico per rendere gli spogliatoi autosufficienti e pesare meno sui costi energetici a carico del gestore, l’Us Osimana». Altri interventi invece sono stati annunciati ormai da mesi per le aree sportive di quartiere. «Partiranno a inizio primavera, quando sarà possibile rinnovare i manti ormai usurati dei campetti polivalenti» precisa il sindaco. Il primo intervento dovrebbe essere sull’area sportiva di Santo Stefano e poi si passerà a quella finora non ristrutturata alla Sacra Famiglia. Infine toccherà al campetto dell’Aspio per il quale si prevede la realizzazione di una copertura geodetica. Finora era aperto ai residenti sotto la gestione di Osimo Servizi e la custodia dell’Asd San Biagio, ma spesso, specie d’estate, i ragazzini hanno forzato e rovinato la recinzione pur di entrare, creando danni a più riprese. La copertura che intende fare il Comune al campetto dell’area Pertini all’Aspio non sarà utile solo per limitare i vandalismi, ma anche per «renderlo fruibile alle associazioni d’inverno, considerando che –ammette Pugnaloni- nella vicina palestra scolastica di San Biagio gli orari pomeridiani dedicati alle società sportive sono da anni tutti occupati e ormai insufficienti». Solo che al momento a bilancio non sono stati inseriti i fondi per rifare il manto all’Aspio, che è ormai inutilizzabile e andrebbe sostituito prima di installare la copertura.