Centro sportivo, cittadella e nuovi impianti ad Ancona: la Giunta delibera la variante per Passo Varano

ANCONA- Si procede speditamente in direzione della realizzazione di una nuova cittadella dello sport nel capoluogo. Recependo la manifestazione di interesse presentata dalla società Us Ancona, la Giunta comunale ha deliberato nella riunione odierna una variante parziale al prg riguardante la valorizzazione dell'aria di proprietà comunale destinata ad attrezzature sportive nell'area di Passo Varano, attraverso una modifica al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2023-2025. L'atto è stato trasmesso alle commissioni competenti e quindi al consiglio comunale per l'approvazione.

«Proposta innovativa e ambiziosa»

«La proposta di nuovi impianti sportivi e altre attività connesse che ci è arrivata dall'Ancona calcio è veramente innovativa e ambiziosa- spiega il sindaco Valeria Mancinelli. Il Comune l'ha subito apprezzata e stiamo facendo in modo veloce e concreto la nostra parte. Abbiamo appena deliberato la variante urbanistica per allargare la zona sportiva di Passo Varano, messo in vendita le aree e previsto il bando pubblico per l'assegnazione. Noi ci siamo, per lo sport e per i giovani". Il primo cittadino, nell'occasione, ha espresso un ringraziamento agli assessori Pierpaolo Sediari (Patrimonio) e Andrea Guidotti (Sport) e agli uffici comunali per la velocità con la quale stanno portando avanti la procedura»