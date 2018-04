Violenta carambola a fine discesa L'auto cappotta, coniugi all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Una Fiat 500 si è cappottata in via Mattei. Due anziani che erano a bordo, moglie e marito, sono all’ospedale. La strada è nota a tutti, congiunge Cretarola alla Corva e all’ora di punta, quando le persone escono dal lavoro, è sempre assai trafficata. Collega il lungomare all’entroterra dalla zona industriale sud ed è uno dei nodi vitalistici più difficili di Porto Sant’Elpidio.L’incidente si è verificato a fine discesa. Coinvolti due mezzi: un Fiat Doblò e una Fiat 500. A bordo del Doblò A.R. 44 anni che si recava al lavoro. L’uomo ha rallentato a fine discesa, mentre procedeva una vettura in direzione opposta. A questo punto il 79enne D.C. che viaggiava nella stessa direzione, ha perso il controllo della 500 che si è cappottata, invadendo tutta la carreggiata. Sul posto due ambulanze della Croce Verde e l’auto-medica 118. Gli anziani sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Murri di Fermo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, come sempre in queste situazioni, devono verificare possibili fuoriuscite di liquidi infiammabili nelle auto incidentate ed estrarre i feriti dalle lamiere, non è stato questo il caso. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico durante le operazioni di soccorso.