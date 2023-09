PORTO SAN GIORGIO - Casa vacanze in affitto per l’estate ma era una truffa. Così l’autore del raggiro, durante la scorsa estate, ha sottratto una somma di denaro a un turista rendendosi poi irreperibile. Responsabile del reato di truffa un uomo di 54 anni, originario di Porto San Giorgio. L’indagine è scaturita dalla denuncia sporta da un turista nel mese di agosto. Grazie agli accertamenti condotti dai carabinieri, è stato possibile individuare il soggetto responsabile della truffa, il quale aveva messo in atto uno stratagemma per ottenere indebitamente una somma di denaro.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Tre Archi come Scampia: maxi blitz, rottweiler contro la polizia, spaccio e sparatorie. Ecco come è iniziata la lunga indagine



La strategia





Dopo aver contattato telefonicamente la vittima e concordato un canone di locazione, il truffatore ha indotto il turista a effettuare due bonifici bancari, per un totale di mille euro, su un conto corrente a lui riconducibile. Una volta ottenuta la somma, l’uomo ha poi reso impossibile ogni forma di contatto, risultando irreperibile. Purtroppo la vittima ha subito un danno patrimoniale significativo e non assicurato. L’autorità giudiziaria è stata informata dai militari dell’Arma. Grazie a un’analisi della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, gli investigatori hanno identificato il colpevole, il quale aveva pubblicizzato su un portale online, in particolare su una pagina social, l’affitto di un appartamento a Porto San Giorgio.



I carabinieri rimarcano che l’operazione dimostra l’importanza di una presenza costante e vigile per contrastare il dilagare di questi fenomeni. L’Arma continuerà a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini i quali, per non incorrere in raggiri del genere, sono quindi invitati a consultare il sito istituzionale dei carabinieri ove sono stati pubblicati da tempo utili consigli per evitare di cadere vittima di truffe. In particolare i consigli sono consultabili al seguente link: https://www.carabinieri.it/invostro-aiuto/consigli/internet.