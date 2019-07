Rubano sette zainetti in spiaggia: prese subito le baby ladre

di Serena Murri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Raffica di furti sotto l’ombrellone. Durante il primo pomeriggio di ieri, due ragazze hanno tentato di appropriarsi di alcuni zaini appoggiati sulla sabbia da alcuni ragazzi tra gli chalet Coco Loco e Le Gall. Ad accorgersene sono stati gli stessi ragazzi quando hanno visto che sugli asciugamani mancavano gli zaini e hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia e una dei carabinieri che si sono fermate all’interno di un deposito di barche che si trova sotto al grattacielo, lungomare nord. Le forze dell’ordine hanno subito fermato due ragazze, di cui una di colore. A quanto pare, le due giovani si aggiravano in spiaggia e approfittando della disattenzione dei ragazzi intenti a farsi il bagno, hanno potuto agire indisturbate e far sparire 7 zainetti che avevano poi nascosto all’interno dei bidoni della spazzatura del rimessaggio barche della Tecnomare che ha i bidoni adiacenti al cancello d’ingresso, proprio per facilitare il conferimento rifiuti.