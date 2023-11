ANCONA Entravano nelle case abitate da anziani con delle scuse: si fingevano sarte, oppure operatrici comunali addette alla raccolta differenziata o alle misure catastali. In un’occasione si sarebbero spacciate per dottoresse. Una trappola che consentiva loro di fare man bassa di gioielli e monili in oro. Alla gang, composta da quattro ladre di origine rom tra i 44 e i 65 anni, la procura contestava l’associazione a delinquere e 24 colpi commessi in buona parte della regione e anche fuori.



Le accuse

Ieri il collegio penale ne ha riconosciuti sette, facendo cadere il reato associativo. Per un’imputata è arrivata l’assoluzione, per le altre tre la condanna. La più lieve è stata inflitta a una 57enne residente ad Alba Adriatica: quattro anni di reclusione per un furto commesso a Chiaravalle il primo settembre del 2018. Cinque anni e due mesi sono stati inflitti a una 44enne di Martinsicuro e a una 48enne di Alba Adriatica per cinque episodi furtivi, avvenuti tra Ascoli, Falconara e la Romagna. Tutte e quattro, imparentate tra loro, erano state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Osimo nel maggio del 2019: era scattato il trasferimento nel carcere di Teramo. Ora sono tutte libere.

Il modus operandi

I fatti fanno riferimento all’estate del 2018 e i militari avevano iniziato ad indagare dopo le denunce sporte dalla vittime, alcune delle quali sono morte nel corso del processo. Stando all’impianto accusatorio, per i furti agivano solitamente in tre, non in pianta stabile. C’era chi distraeva gli anziani instaurando un dialogo con loro e chi ne approfittava per cercare oro e contanti. Dalla casa di Chiaravalle erano stati portati via 700 euro in contanti, dall’abitazione di Falconara 50 euro e vari monili in oro. In quell’occasione, l’anziano aveva sorpreso una delle ladre mentre era intenta a sollevare il quadro dietro il quale c’era la cassaforte. Tutto il gruppetto di millantatrici si era dato alla fuga.