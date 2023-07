ANCONA - Tentano il furto in un appartamento di via Ragusa, ma devono fare i conti con il blitz della polizia e della guardia di finanza: una ladra riesce a scappare, l’altra viene fermata e denunciata. Momenti di trambusto nel pomeriggio di mercoledì in via Ragusa per il blitz furtivo di una coppia di ladre.

La ricostruzione

Tutto è iniziato quando un residente ha allertato il 112 perché si era insospettito della presenza insolita delle due sconosciute, che si stavano aggirando nei pressi del condominio di via Ragusa. Scattato l’allarme, le due donne sono state subito individuate: una è stata fermata dalla guardia di finanza, che si trovava in zona per dei controlli, mentre la polizia si è messa alla ricerca della complice, non riuscendo però a trovarla. La donna per cui è scattata la trappola è stata condotta in questura. È risultata essere gravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed è stata trovata in possesso, ingiustificato, di due cacciaviti. È stata così denunciata per il possesso degli strumenti da scasso, che sono stati sequestrati.

La prevenzione

La questura di Ancona, in considerazione del “fisiologico” aumento statistico dei furti in abitazione in concomitanza del periodo estivo, con le assenze da casa per il mare o le gite fuori porta, oltre ad aver già intensificato l’attività di controllo del territorio, invita i cittadini a seguire alcuni semplici ma efficaci consigli per prevenire possibili intrusioni nelle abitazioni. I consigli per la sicurezza passiva: «prima di uscire di casa è necessario assicurarsi che tutti gli infissi siano ben chiusi, che la porta d’ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate»; la polizia consiglia inoltre «l’installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza e antifurto; evitare di lasciare all’interno delle abitazioni grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore e se non vi sono alternative, cercare di nascondere i preziosi in punti diversi della casa, avendo cura di fotografarli prima, per facilitarne la ricerca in caso di sottrazione».

I pericoli

I social invitano a una prudenza in più. «È infatti opportuno evitare di condividere e pubblicare foto, storie, commenti e programmi di viaggio, nonché le mete, le date di rientro e ogni altra notizia che possa fornire ad eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per introdursi in casa». I social possono però anche rappresentare uno strumento di difesa, se si fanno delle chat con i vicini «in cui aggiornarsi in tempo reale, accordarsi su eventuali sorveglianze, o più semplicemente per mettersi d’accordo sul ritiro quotidiano della posta».