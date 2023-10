FERMO - Telefoni, gioielli, liquori, gratta&vinci, persino benzina dal serbatoio di un’auto. Hanno toccato ogni categoria i furti avvenuti negli ultimi mesi nel Fermano e risolti dai carabinieri del comando provinciale. Al termine delle indagini, ben 10 le persone denunciate, a cui si aggiunge un arresto per un residuo di pena da scontare. Il colpo più corposo lo hanno messo a segno due donne di etnia rom, accusate di aver trafugato oggetti in oro, per 20mila euro di valore, dalla gioielleria Concettoni di Porto Sant’Elpidio.

L’allarme

L’elenco delle attività investigative dell’Arma va poi a Porto San Giorgio, dove è stata individuata una cittadina romena di 28 anni, con precedenti, ritenuta responsabile di aver rubato una collana con ciondolo in oro, del valore di 585 euro. Ha usato la tecnica “dell’abbraccio”: con un pretesto si è avvicinata ad un residente e, fingendo un gesto affettuoso, gli ha strappato dal collo l’oggetto. È finito invece in manette un 48enne di Macerata, individuato sulla costa. Era sottoposto a un’ordinanza di detenzione domiciliare ed aveva ancora un anno da scontare per un furto aggravato commesso nel 2013. Dopo le formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione. A Porto Sant’Elpidio un sessantenne con precedenti dovrà rispondere di furto aggravato. In un supermercato Spazio Conad ha rubato alcune bottiglie di superalcolici, per un valore sui 70 euro, nascondendole in uno zaino schermato. La titolare ha sporto denuncia e controllando le telecamere, le forze dell’ordine sono risalite all’autore. Nello stesso Comune, deferito un quarantenne montegranarese, pregiudicato. È accusato di aver asportato benzina da un’auto parcheggiata. Dopo aver forzato il tappo, con tubo e tanica avrebbe travasato il carburante, per un quantitativo di diversi litri. Si passa a Montegiorgio con la denuncia per furto ad una trentenne romena, pregiudicata e disoccupata, per aver rubato dagli scaffali 100 euro di prodotti alimentari da un Maxi Coal. La refurtiva è stata parzialmente recuperata e restituita al negozio. Un algerino di 37 anni di Fermo è stato invece individuato come autore del furto di un telefono, lasciato incustodito nei pressi di una fermata dell’autobus.

Il telefono

Accusata di aver rubato un telefono a Porto Sant’Elpidio, dopo aver litigato con la commessa di un negozio di telefonia, anche una 54enne napoletana, già nota alle forze dell’ordine. A Petritoli, guai per un 34enne, anche lui con precedenti. Avrebbe rubato 15 gratta&vinci da 20 euro ciascuno da una tabaccheria. Tutti i biglietti sono stati recuperati. Per finire, un algerino di 32anni senza fissa dimora è accusato di aver rubato un monopattino elettrico lo scorso agosto, fuori da un supermercato.