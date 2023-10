Fermo, drogati e ubriachi al volante e pirati della strada: nove denunciati e strage di patenti

FERMO - Alla guida sotto l'effetto dell'alcol o degli stupefacenti e pirati della strada: sono state 9 le persone denunciate a piede libero (con conseguente strage di patenti) da parte dei carabinieri del Fermano nell'ambito di una campagna di controlli per garantire la sicurezza stradale.

A Monte Urano, i carabinieri hanno denunciato un cittadino italiano, classe 1972, per aver guidato un'auto nonostante la revoca della patente. Inoltre, il veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo a causa della mancanza di copertura assicurativa: è stato sequestrato. Durante il controllo, i carabinieri hanno scoperto anche una quantità di sostanza stupefacente destinata alla vendita, sequestrata penalmente. A Fermo, i militari hanno denunciato unitaliano, classe 1979, per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato coinvolto in un incidente stradale che gli ha causato lesioni. Dopo essere stato trasportato in ospedale e sottoposto a esami medici, è risultato positivo ai cannabinoid. Sempre a Fermo, è stato denunciato un italiano 65enne per i reati di guida sotto l'influenza di alcool e sostanze stupefacenti. È risultato positivo all'uso di sostanze alcoliche e cocaina dopo un incidente. A Porto Sant’Elpidio è finito nuovamente nei guai un cittadino tunisino, classe 1990, già sottoposto a misura di prevenzione personale, per il reato di guida senza patente. Denunciato, a Fermo, un pirata della strada, italiano di 53 anni, per il reato di fuga in caso di sinistro stradale con danni a persone ed omissione di soccorso. L'uomo è stato identificato attraverso l'analisi di filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati: era fuggito dopo aver urtato un pedone cgìhe faceva jogging. Il pedone è stato trasportato in ospedale con una prognosi di 40 giorni. A Montegiorgio, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno, classe 1969, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

L'uomo aveva falsamente denunciato di aver smarrito la propria patente di guida italiana presso gli uffici della Stazione locale. Tuttavia, le indagini hanno dimostrato che la patente era stata invece ritirata dalle autorità rumene nel marzo 2020 a seguito di un test alcolemico positivo. A Porto Sant’Elpidio, i militari hanno denunciatoo un cittadino cinese classe 1968 per reati di falsità materiale commessa da privato ed uso di atto falso. L'uomo, fermato per un controllo ha esibito una patente falsa. E’ stato anche sanzionato per guida senza patente.