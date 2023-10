Aggressione in centro a Porto Sant'Elpidio: «Preso a calci nel parco tra l'indifferenza dei presenti». È polemica social

PORTO SANT'ELPIDIO - Un uomo è stato aggredito ieri sera intorno alle 21 in pieno centro a Porto Sant'Elpidio, nei pressi dei giardini del municipio. A denunciarlo è stata la stessa vittima attraverso un post sui social. "Sono stato aggredito nel parco sotto casa (i giardini dietro il Municipio ossia in pieno centro). L’aggressore mi ha preso a calci sotto l’indifferenza di due presenti. Ho ovviamente chiamato le forze dell’ordine e domani sporgo una denuncia".

Sul caso interviene l'ex sindaco Nazareno Franchellucci, oggi consigliere di opposizione. "Un nuovo bruttissimo episodio ha caratterizzato la serata di ieri in Città, in pieno centro.

Un gesto da condannare senza se e senza ma, porgendo la massima solidarietà alla persona che ha subito l'aggressione. Ma la domanda sorge spontanea: ma l'Amministrazione Comunale, che in campagna elettorale sbandierava come primo punto la sicurezza, cosa sta facendo esattamente in tal merito oltre ad organizzare feste ed a istituire consulte per accontentare e sistemare persone a loro vicine? La demagogia e la strumentalizzazione non devono assolutamente prevalere in questi casi e sappiamo molto bene che la responsabilità di una amministrazione comunale è limitata davanti a fatti del genere...ed oggi in molti finalmente se ne stanno accorgendo. Ma la più grande responsabilità, a mio avviso, va ricercata nello sbandierare che la "filiera istituzionale ci avrebbe aiutato e reso grandi". Vado diretto al punto: cosa sta facendo esattamente il Governo, dello stesso colore politico della attuale Amministrazione Comunale, per la repressione dei reati minori, l'implementazione dei poteri e la tutela degli operatori delle forze dell'ordine, per combattere realmente (e non con operazioni spot) la microcriminalità che mina la sicurezza urbana delle nostre città? Ed esattamente cosa sta facendo per la nostra Regione e per la città di Porto Sant'Elpidio?".