FERMO - Dieci persone sorprese con sostanze stupefacenti in sette diversi contesti, distribuiti in buona parte del territorio provinciale. L’impegno a tutto campo delle forze dell’ordine per arginare il traffico di droga prosegue senza sosta. Le tante operazioni messe a segno evidenziano, da un lato, la presenza assidua delle divise nel territorio, e al contempo la larga circolazione di sostanze illecite.

I controlli mirati disposti dal comando provinciale dei carabinieri hanno portato a numerosi sequestri, per lo più di dosi per uso personale, ma c’è anche un denunciato per spaccio. A Lido Tre Archi i militari hanno sorpreso due giovani, entrambi segnalati per il possesso di modeste quantità di cocaina e hashish. Restando sulla costa fermana, sempre a Tre Archi un cinquantenne pregiudicato è stato fermato mentre transitava a piedi ed addosso aveva una dose di cocaina.

Appartati in fabbrica



Si erano appartati in una fabbrica dismessa di Montegranaro, invece, due giovani sorpresi dall’Arma mentre consumavano hashish e marijuana. Stesse sostanze sono costate una segnalazione come assuntore di droga in Prefettura ad un uomo fermato in quel di Rapagnano. Per lui è scattata anche la denuncia, dato che la sua patente è risultata già sospesa. Un episodio, rivela il comando dei carabinieri, che evidenzia la necessità di controlli accurati per garantire la sicurezza stradale. Avevano hashish a bordo dell’auto su cui viaggiavano anche due ragazzi fermati da una pattuglia a Monterubbiano. Per il conducente è scattato anche il ritiro della patente. Passando a Porto Sant’Elpidio, segnalato come consumatore di cocaina un uomo. L’operazione più significativa, però, sempre nella cittadina rivierasca, ha interessato un tunisino, denunciato per detenzione di eroina a fini di spaccio. Il nordafricano, pregiudicato e senza fissa dimora, si trovava in via Mameli quando una pattuglia dell’Arma era in procinto di controllarlo. A pochi metri dai militari ha tentato di cavarsela, nascondendo in bocca un involucro in cellophane. L’operazione non gli è riuscita e la pattuglia si è subito accorta del suo movimento. Il contenitore è stato recuperato ed all’interno c’erano ben 10 dosi.



Con ogni evidenza l’uomo avrebbe a breve piazzato le dosi a consumatori della zona. Il tunisino, risultato irregolare, è stato invitato a presentarsi all’ufficio immigrazione della Questura. I carabinieri del provinciale di Fermo rimarcano la gravità del problema droga ed i danni devastanti che questa può provocare, evidenziando l’importanza di una corretta prevenzione ed una stretta collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per stroncare l’illegalità.