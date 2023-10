FERMO - Lotta alla droga nel Fermano: i carabinieri denunciano un pusher clandestino e segnalano 9 consumatori. Lo spacciatore denunciato è un tunisino 21enne che a Porto Sant'Elpidio, ha provato a nascondere in bocca un involucro alla vista dei carabinieri. Dentro c'erano dieci dosi di eroina. Il 21enne, oltre che pregiudicatao era clandestino sul territorio nazionale.

La moto sparisce dal garage del ristorante a Sefro: ritrovata a Frosinone, coppia di ladri denunciata

A Lido Tre Archi, due giovani sono stati segnalati alle autorità amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti.

La cocaina e l'hashish in loro possesso sono state sequestrate. Sempre a Lido Tre Archi i militari hanno controllato un pregiudicato classe 1973 a piedi, trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente tipo cocaina per uso personale. A Montegranaro, una coppia di giovani è stata fermata mentre consumava hashish e marijuana in una fabbrica dismessa. A Rapagnano, un uomo è stato fermato e trovato in possesso di hashish e marijuana. È stato segnalato e denunciato in quanto la sua patente risultava già sospesa, evidenziando così la necessità di controlli accurati per garantire la sicurezza stradale. A Monterubbiano, due giovani alla guida di un'auto sono stati trovati in possesso di hashish, e il conducente si è visto ritirare la patente di guida.