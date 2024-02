PORTO SAN GIORGIO Via delle Regioni, avanti il restyling della Casa Famiglia. Si guarda anche alla sicurezza stradale, con un nuovo dosso che a nei prossimi mesi verrà installato sulla via fortemente trafficata, tra auto ma anche da pedoni. Su decisione della giunta, è stata avallata l'introduzione di un dosso in via delle Regioni, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti deboli, dei pedoni transitanti. «È stato richiesto per riparare e mettere in sicurezza sia l'uscita della Casa Famiglia che della ex Mandolesi» ha spiegato il primo cittadino Valerio Vesprini.

L’area

Il dosso era stato più volte richiesto dai residenti della zona, dal centro sportivo della ex Mandolesi e dalla Casa Famiglia. Sarà la polizia municipale a stabilire a quale altezza verrà installato, probabilmente sarà in via delle Regioni e a sud di via Molise. La via, a nord della città, crocevia per raggiungere il centro o viceversa il lungomare nord senza passare per la strada Statale, è sempre molto frequentata essendoci un centro sportivo e la casa d'accoglienza. Essendo un rettilineo, però, favorisce che le auto in transito, vadano a velocità sostenuta. Come si legge nella delibera, vista la velocità pericolosa tenuta dai veicoli, è pervenuta - da più parti - la richiesta all'amministrazione dell'esigenza di un intervento volto alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato sull'ampio tratto di strada. L'installazione è finalizzata a dare maggiore visibilità e sicurezza alle persone nella fase di attraversamento e contestualmente determina il rallentamento delle auto. L'intervento da parte dell'amministrazione, guarda dunque alle ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione per indurre i veicoli a ridurre la velocità, tutelando maggiormente i pedoni».

La ditta

I lavori in via delle Regioni «procedono speditamente - dice Vesprini -: la ditta sta rispettando i tempi previsti. La struttura è di due piani, sono in tutto 18 appartamenti. È stato installato il cappotto esterno. Terminata questa fase, verrà rifatto il colore esterno e verranno sostituiti gli infissi». Il sindaco, insieme al suo staff, sta seguendo i lavori quotidianamente, di recente è stato fatto un altro sopralluogo con i tecnici ed i dirigenti del Comune per verificare come stanno procedendo i lavori nel complesso di proprietà del comune.

L'intervento è stato possibile e realizzabile grazie ad un finanziamento complessivo di 5 milioni di fondi del Pnrr, dei quali 4 sono stati destinati al rifacimento del lungomare sud e 1 milione è stato destinato alla Casa Famiglia. L'amministrazione ha cercato di partire con i lavori il prima possibile, ben sapendo che entro il 30 settembre il 30% dei lavori dovranno essere fatti, con fine dei lavori entro marzo 2026. L'amministrazione è concentrata sui progetti più importanti, fra i quali ci sono proprio quelli realizzabili con i fondi del Pnrr.

La cifra

Per quanto riguarda la Casa Famiglia, la cifra di un milione includerà la riqualificazione di sei appartamenti. L'intervento riguarda lavori di efficientamento energetico, cappotto termico. Verranno anche installati nuovi infissi su una struttura che necessitava da tempo di questo tipo di lavori.