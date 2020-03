Vola dallo scooter tradito da un dosso sulla Salaria: grave un ragazzo 18enne

MONTEPRANDONE - Sono gravi le condizioni di un diciottenne di Monteprandone, che nella tarda serata di ieri è stato protagonista di un incidente dal quale ha riportato serie conseguenze tanto da rendersi necessario il trasporto al Torrette di Ancona.

E’ tutto accaduto nel tratto monteprandonese della Salaria. Il giovane procedeva in direzione Est a bordo del suo ciclomotore quando, per motivi al vaglio dei carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli, intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo. L’incidente, e la conseguente caduta, potrebbe essere stato provocato da un dosso rallentatore che si trova lungo la strada. Quello che è certo è che il ciclomotore con il giovane in sella è improvvisamente impazzito schizzando via e provocando la rovinosa caduta del ragazzo. Il giovane è stato immediatamente soccorso da alcuni automobilisti di passaggio e dal 118 che, sul posto, ha inviato un’ambulanza con medico e infermiere a bordo. Le condizioni del giovane sono subito apparse serie. Il ragazzo è stato medicato sul posto quindi caricato a bordo del mezzo di emergenza e trasportato al Madonna del Soccorso dove ha ricevuto ulteriori medicazioni. E’ stato quindi predisposto il suo trasporto all’ospedale regionale Torrette di Ancona dove è stato preso in cura dai medici e ricoverato.

