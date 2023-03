A pranzo rischia di soffocare per un boccone di verdura: ecco come è stata salvata una donna

PORTO SAN GIORGIO - Paura oggi a pranzo in un ristorante del centro dove una donna ha rischiato di soffocare per un boccone di verdura. La cliente del locale è stata prima soccorsa dal personale, con l’intervento tempestivo di un militare dell’Ufficio circondariale marittimo che si trovava a pranzo nel ristorante e che era fuori servizio. Un aiuto determinante anche da un medico, pure lui presente per il pranzo. Nel frattempo sono arrivati i militi della Croce Azzurra di Porto San Giorgio insieme ai carabinieri del Radiomobile. La donna era andata in arresto cardiaco ma è stata prontamente rianimata e quindi accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Murri.